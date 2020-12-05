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PTT: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT’yi 3-0 yendi.

05 Aralık 2020, Cumartesi 16:08 Son Güncelleme:
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PTT: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT’yi 3-0 yendi.

PTT: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Salon: Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer

PTT: Su Zent, Dimitrova, Mejia, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Yağmur Mislina Kılıç (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Ceyda Aktaş, Aysun Suna Alan, Merve Tanyel)

Eczacıbaşı VitrA: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Thompson (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Fatma Yıldırım)

Setler: 24-26, 23-25, 15-25

Süre: 83 dakika (28, 32, 23)

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