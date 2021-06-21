PSV'den flaş Galatasaray açıklaması
Son dakika Galatasaray haberi...PSV Eindhoven, 14 Temmuz Çarşamba günü PAOK ile oynayacakları hazırlık maçı ve 21 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 35 bin seyirciye izin verileceğini açıkladı.
Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz günü Hollanda'da oynanacak maç öncesinde flaş bir açıklama yaptı.
PSV, Galatasaray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme ve PAOK ile oynayacakları hazırlık maçında 35 bin taraftarın stadyumda yer alacağını açıkladı.