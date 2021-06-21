Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz günü Hollanda'da oynanacak maç öncesinde flaş bir açıklama yaptı.

PSV, Galatasaray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme ve PAOK ile oynayacakları hazırlık maçında 35 bin taraftarın stadyumda yer alacağını açıkladı.