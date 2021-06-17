'PSV yeni bir proje başlattı'

Galatasaray , dün yapılan kura çekimi sonrasında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşti. Sarı kırmızılı takımın rakibindeki son durumu ise De Te legraaf muhabiri Jeroentele Kapteijins değerlendirdi.

İşte PSV ile ilgili De Te legraaf muhabiri Jeroentele Kapteijins'in görüşleri:

PSV son birkaç sezonda üst üste hayal kırıklığı yaşadı. Mark van Bommel yönetimindeki ilk yılında, şampiyonluğu yakın bir yarışın ardından Ajax'a kaptırdılar. İki sezon önce zorlu bir sezonu 4. sırada kapatınca Van Bommel'le yolları ayırdılar. Bu başarısızlık sonrası geçen yıl Roger Schmidt yönetiminde yeni bir proje başlattılar. Ajax'la aralarındaki fark büyük, ancak sezonu ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi eleme bileti aldıkları için mutlular. Kulüp için Devler Ligi'nde gruplara kalmak çok önemli. Çünkü Ajax her yıl makası biraz daha açıyor. Avrupa onların peşinde PSV kadrosundaki en iyi iki oyuncu Malen ve Dumfries. İki yıldız da EURO 2020'de yer alıyor ve Avrupa'nın büyük takımları onların peşinde. Borussia Dortmund, Malen'i istiyor. Everton ve Inter de Dumfries'i transfer etmeye çalışıyor.