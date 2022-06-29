PSV, Xavi Simons ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı

Hollanda ekiplerinden PSV, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki genç yetenek Xavi Simons'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ayrıca Xavi Simons'ın PSG ile sözleşme uzatmak yerine PSV'yi tervih ettiğinin altı çizildi.

Genç futbolcu Salı günü ağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kulüp ile sözleşme görüşmelerini tamamladı.

Barcelona'da parladı

Alt yaş gruplarında Barcelona formasıyla parladıktan sonra Fransız devi PSG'ye transfer olan Xavi Simons, beklediği forma şansını bulamamıştı.

Xavi Simons, geçtiğimiz sezon PSG ile 9 maçta görev almış ve 1 kez asist yapma başarısı göstermişti.







