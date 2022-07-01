PSV, Luuk de Jong transferini bitirmeye hazırlanıyor

Hollanda ekiplerinden PSV, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve bonservisi Sevilla'da bulunan eski futbolcusu Luuk de Jong'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve transferi için son görüşmelerin yapıldığı duyuruldu.

PSV'nin açıklaması şu şekilde:

"PSV, Luuk de Jong'un gelişine çok yakın. 31 yaşındaki forvet bugün Eindhoven'daydı ve şimdi de kulüp tarafından sağlık kontrollerinden geçti. Kulübü Sevilla ile müzakereler son zamanlarda hız kazandı. Kulüpler ve oyuncu arasındaki sözleşme görüşmeleri son aşamada."

Eski takımına dönüyor

2014-2019 yılları arasında Hollanda ekibinin formasını giyen futbolcu, transferin tamamlanması ile eski takımına geri dönmüş olacak.

İlgili Haberler Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi







