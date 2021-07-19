PSV - Galatasaray maçının biletleri tükendi!

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi PSV tarafından yapılan açıklamada, satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği aktarıldı.

Tüm biletlerin satılması sonucunda Covid-19 tedbirleri kapsamında 35.000 kişilik Philips Stadyumu'nda 23.500 taraftar olacak.

24 Nisan'da 4.000 seyirciyle oynanan PSV - Groningen maçı sonrası Philips Stadyumu'nda ilk kez taraftarlar kalabalık bir şekilde maç izleyecekler.



