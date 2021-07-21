Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray ile Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven, ikinci ön eleme turu ilk maçında, Philips Stadion'da kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Geçtiğimiz sezon Ajax'ın çıktığı seviyenin oldukça altında kalıp ligi 2. sırada bitiren PSV Eindhoven, vaktinde 13 milyon euroya Brighton'a sattığı Davy Pröpper'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Bir süredir kiralanan Marco van Ginkel'in tapusu alındı, stopere Andre Ramalha takviyesi yapıldı. Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösteren ve takımdan ayrılmaları gündemde olan sağ bek Denzel Dumfries ve forvet Donyell Malen'in durumları maç saati netleşecek. Takımla birlikte ikinci sezonuna giren Roger Schmidt, geçen sezonun büyük bölümünde 4-4-2 tercih etmişti. Malen'in belirsiz olduğu durumda Eran Zahavi'yi ileride tek başına oynatıp orta alanı kalabalık tutabilir. Zahavi'ye en büyük desteği Mario Götze verecek, orta alanın ağır yükünü Ibrahim Sangare üstlenecek.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray ise Hollanda deplasmanına tam 7 eksikle gitti! DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüs karantinasında. Sağ bekte yeni transfer Alpaslan Öztürk'ün oynaması bekleniyor. Mbaye Diagne ve Oğulcan Çağlayan liste dışı. Hücum kanatlarında Ryan Babel ve Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. Arda Turan sürprizi de gelebilir. Arda sözleşmesini yeniledi ve 1 yıl daha sarı-kırmızılıların saha içindeki "gizli lideri" olacak. Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz tam olarak hazır olmadıkları için kafileye dahil edilmedi. Orta alanın defansif sorumluluğunda bir başka yeni transfer Aytaç Kara'nın olması bekleniyor. Sol bekte Ömer Bayram forma giyecek, gole en yakın isim Mostafa Mohamed olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hazırlık döneminde oynadığı zayıf rakiplere gol yağdıran PSV Eindhoven (2 maç - 16 gol), kadro kalitesi biraz daha yüksek olan Osnabrück ve PAOK maçlarında ise kalesinde gol görmedi.

- Sadece 2 hazırlık maçı yapan Galatasaray, bu 2 maçta da kalesinde gol gördü ancak kazanmasını da bildi. (2 maç - 9 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSV Eindhoven kazanır" oldu! %55'lik kesim 35 bin taraftarı önünde oynayacak olan PSV Eindhoven'a, temsilcimiz Galatasaray karşısında güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve bu zorlu mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.