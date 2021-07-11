PSV Eindhoven - Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray 'ın, deplasmanda PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

İspanya'nın en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen Alejandro Hernandez, 2012'de birinci ligde üst düzey hakem olarak görev yapmaya başlarken İspanya LaLiga'da ilk El Clasico'sunu Nisan 2016'da yönetmişti. 2017'de ise teknik komite tarafından En İyi İspanyol Hakem seçilmişti. 2014'ten bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

2019 yılında Beşiktaş ile Braga arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı.

İspanyol hakem 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 27 Mart 2021'de Norveç'le oynadığımız karşılaşmanın da hakemiydi.



