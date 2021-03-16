Fransa’da son şampiyon PSG’nin, sahasında önceki gün Nantes’a 2-1 yenildiği ve 63 puanlı lider Lille’le puanları eşitleme şansını kaçırdığı karşılaşmaya mağlubiyetten çok, saha dışında yaşanan olaylar damgasını vurdu. Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Paris devinin Sportif Direktörü Leonardo’ya telefon geldi ve o da ardından yedek kulübesindeki teknik direktör Mauricio Pochettino’ya seslendi. Daha sonra Pochettino içeri girdi. Sonrasında dakikalar 62’yi gösterirken sözleşmesini yeni uzatan Angel Di Maria, beklenmedik bir şekilde oyundan alındı.

Büyük şok yaşadılar

Pochettino, bu sırada Di Maria’ya bir şeyler söyledi ve Arjantinli futbolcu da üzgün bir şekilde direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Maç sonunda herkesin merak ettiği gizem çözüldü. Karşılaşma sırasında Di Maria’nın evine eşi ve çocuklarının olduğu sırada 3 silahlı hırsızın girdiği ortaya çıktı. Hemen eve giden Di Maria’nın, ailesini teselli etmeye çalıştığı ifade edildi. Hırsızların evdeki yüksek güvenlik önlemlerine rağmen içeri girmeyi başardıkları, üst kattaki kasayı soyarak, yaklaşık 500 bin Euro değerindeki değerli eşyayla birlikte kaçtıkları bildirildi.





Marquinhos’un da ailesi

Yıldız oyuncunun ailesi büyük bir şok yaşarken, buna benzer bir olayı ne yazık ki Di Maria, 2015’te Manchester United’da oynarken de yaşamıştı. Ailesiyle birlikte o esnada evde olan Di Maria, hırsızların eve girme girişimi sırasında alarmın çalmasıyla herhangi bir kayıp yaşamadan kurtulmuştu. Aynı gece başka hırsızlarında yine Fransa’da PSG’nin stoperi Marquinhos’un anne ve babasının yaşadığı eve girdikleri de ortaya çıktı.

Babasını da darp etmişler

Brezilyalı oyuncunun babasını saldırganların darp ettiği, lüks eşyaların yanı sıra 2 bin Euro çaldıkları tespit edildi. Kulüp yönetiminin, o sırada Marquinhos’un babasının yaşadığı üzücü olayın kontrol altına alınması sebebiyle ona haber vermedikleri, Di Maria’nın durumunun daha acil olması sebebiyle Arjantinli yıldızı evine gitmesi için oyundan aldıkları öğrenildi. Böylelikle sadece 3 sene içerisinde PSG’de hırsızlık olayı yaşayan futbolcuların sayısı 7’ye ulaştı.





İşte yakın dönemde hırsızlık olayı yaşayan diğer PSG’li futbolcular...

Choupo-Moting (28 Kasım 2018)

Şu an Bayern Münih’te oynayan Eric Maxim Choupo-Moting’in evi, 28 Kasım 2018’deki Liverpool maçı sırasında soyulmuştu. Moting’in evinden 550 bin Euro değerindeki eşyaları çalındı. Aynı futbolcunun evi, yine 2018’in Aralık ayında da soyulmuş, değerli eşyaları çalınmıştı.

Thiago Silva (22 Aralık 2018)

Şimdi Chelsea forması giyen PSG’nin eski kaptanı Thiago Silva’nın evine hırsızlar, 22 Aralık 2018’de Nantes’ı 1-0 yendikleri maç sırasında girdi. Silva’nın evinden 600 bin Euro’luk mücevherler, değerli eşyalarının bulunduğu çanta ve pasaportu bile çalındı. Hırsızlar, arkalarında 1 milyon Euro’luk zarara yol açtı.

Dani Alves (20 Şubat 2019)

Ülkesinde Sao Paulo’da oynayan Dani Alves’in evi, 20 Şubat 2019’da Montpellier’i 5-1 yendikleri karşılaşma sırasında soyuldu. Alves’in evine tırmanarak ve 1. kattaki pencereyi zorlayarak giren hırsızların evdeki birkaç değerli saati çaldığı, fazla bir şey bulamayınca da etrafa 10 bin Euro’luk zarar verdikleri öğrenildi.

Sergio Rico (22 Ocak 2021)

İspanyol kalecinin evine hırsızlar, PSG’nin iç sahada Montpellier’i 4-0 yendiği maç oynanırken girdi. İkinci yarıda sakatlanan Navas’ın yerine eldivenleri giyen Rico, eve döndüğünde büyük şok yaşadı. Hırsızların, aralarında saatlerin de olduğu 25 bin Euro değerindeki eşyaları çalarak kaçtıkları tespit edildi.

Mauro Icardi (30 Ocak 2021)

PSG’nin, 31 Ocak 2021’de Lorient’i deplasmanda 3-2 yendiği maçtan bir gün önce hırsızlar, o sırada takımla birlikte kamp yapılan otelde olan Mauro İcardi’nin evine girdi ve 400 bin Euro değerindeki eşyalarını çaldı. Hırsızların eve girdiği ise olay günün ertesi sabahında fark edildi.



