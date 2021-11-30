Ligue 1'in 16. haftasında yarın Nice ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'e yıldız futbolcu Lionel Messi'den kötü haber.

PSG'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre bağırsak enfeksiyonu geçiren Lionel Messi, Nice mücadelesinde forma giyemeyebilir. Yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili net açıklama ise yarın duyurulacak.

Fransız ekibinde daha önceden sakatlıkları bulunan Neymar, Draxler, Veratti ve Wijnaldum'un maçta forma giymeleri beklenmiyor.

Neymar 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacak

PSG'nin Saint-Etienne ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın ise 6 ile 8 hafta arası forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Brezilyalı futbolcunun durumu ile ilgili 48 saat içerisinde yeni bir açıklama daha yapılacak.



