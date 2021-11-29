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PSG'ye Neymar'dan kötü haber! 6 hafta sahalardan uzak kalabilir

Fransa Ligue 1'in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Saint-Etienne'i 3-1 mağlup eden Paris Saint-Germain'e karşılaşmada sakatlanan yıldız futbolcu Neymar'dan kötü haber. Brezilyalı yıldız 6 hafta sahalardan uzak kalabilir.

29 Kasım 2021, Pazartesi 00:48 Son Güncelleme:
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PSG'ye Neymar'dan kötü haber! 6 hafta sahalardan uzak kalabilir

Paris Saint-Germain'in Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Neymar'dan, Fransız ekibine kötü haber.

RMC Sport'ta yer alan habere göre sol ayak bileğinde ciddi bir burkulma yaşayan Neymar, 6 hafta sahalardan uzak kalabilir. 

Ancak yıldız futbolcunun durumu daha sonra yapılacak kapsamlı kontrollerin sonrasında netlik kazanacak.

Karşılaşmanın 84. dakikasında sol ayak bileğinden sakatlanan Neymar, acı içerisinde yerde kalmış ve sedye ile oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.


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