PSG’ye 700 bin euro para cezası

Ligue 1 ekiplerinden PSG'ye Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle para cezası verildi. Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için PSG’ye 700 bin euro ceza kesildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.

Fransa’da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon euro arasında ceza veriliyor. (AA)