Manchester United'ın kendi sahasında 2-0 yenildiği maçın rövanşında Paris Saint Germain'i ﻿﻿3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nden elemesinin yankıları hâlâ sürüyor. PSG yönetimi, dün yaptığı açıklamada United karşılaşması sonrası resmi Instagram hesabından yayınladığı bir videoda kendi futbolcuları için "si...miş" ve "i..e" ifadelerini kullanan Patrice Evra hakkında yasal yollara başvuracaklarını duyurmuştu.

United'da 8,5 sezon boyunca top koşturan 37 yaşındaki Evra, PSG'nin bu hamlesi sonrası resmi Twitter hesabından bir video yayımlayarak konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Homofobik olduğuna yönelik suçlamaları reddeden Fransız yıldız, "Videoyu şakasına hazırlamıştım. Ben herkesi seviyorum. Eğer birilerini incittiysem gerçekten özür dilerim. Ancak amacım bu değildi." ifadelerini kullandı. Evra, Fransız basınına da "Hayatınız çok sıkıcı. Neden videomu her yere koymaya çalışıyorsunuz? Pozitif enerjili bir videomu sizin yayınlamanızı istemiyorum çünkü siz negatif insanlarsınız." sözleriyle yüklendi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler