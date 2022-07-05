Fransa Ligue 1'in son şampiyonu PSG'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Mbappe'nin de takımda kalmasının ardından bu kez de Fransız ekibi teknik direktör değişikliğine gitmek istedi ve 50 yaşındaki Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra yeni teknik direktör de belli oldu. PSG'nin yeni teknik direktörü ise Christophe Galtier oldu. Paris'te göreve başlayacak Galtier ise 2020'de Lille'e şampiyonluğa taşıyarak son yılların en büyük sürprizine imza atmıştı.







