MENÜ

PSG'nin teknik direktörü Christopher Galtier oldu

Fransa Ligue 1'in son şampiyon PSG'de Mauricio Pochettino'nun ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oldu ve Fransız ekibi takımın başına Christopher Galtier'i getirdiğini duyurdu.

05 Temmuz 2022, Salı 15:22 Son Güncelleme:
- A +
PSG'nin teknik direktörü Christopher Galtier oldu

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu PSG'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Mbappe'nin de takımda kalmasının ardından bu kez de Fransız ekibi teknik direktör değişikliğine gitmek istedi ve 50 yaşındaki Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yolların ayrıldığı duyuruldu. 

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra yeni teknik direktör de belli oldu. PSG'nin yeni teknik direktörü ise Christophe Galtier oldu. Paris'te göreve başlayacak Galtier ise 2020'de Lille'e şampiyonluğa taşıyarak son yılların en büyük sürprizine imza atmıştı.


İlgili Haberler
GSYİAD Yılın Sporcusu ödülü Kerem Aktürkoğlu’nun! Ödül töreninde flaş sözler...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...