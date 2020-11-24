PSG’nin rakibi Leipzig...

Kritik karşılaşma da 23.00’te başlayacak. 6 puanlı Leipzig, son maçta 2-1 devirdiği Fransızlar’ı bir kez daha yıkarak farkı açmak isterken, PSG de hem rövanşı almak hem de grupta yeniden ilk 2 sırayı kapmak için sahaya çıkacak. Nefes kesecek maç öncesinde PSG’de sakatlıkları sebebiyle Bernat, Draxler, Icardi ve Kehrer, kırmızı kart cezalısı Kimpembe ile Gueye forma giyemeyecek. Ağrıları olan orta sahalar Herrera ile Verratti’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Leipzig’de ise sakatlığı süren Klostermann, Laimer ve Hwang bu maçta görev yapamayacak.