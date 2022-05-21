Fransız ekibi Paris Saint-Germain, ismi Real Madrid ile anılan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattıklarını açıkladı. Fransız futbolcunun yeni sözleşmesinde kazanacağı ücret kulüp tarafından henüz açıklanmazken, Avrupa basınında yer alan iddialar ortalığı karıştırdı.

Konu hakkında sert bir bildiri yayınlayan La Liga yönetimi PSG'yi, Mbappe'nin sözleşmesindeki ekonomik şartlara ilişkin UEFA'ya şikayet edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada PSG'nin bu anlaşma ile Avrupa futbolunun ekonomik istikrarını riske attığığı belirtilirken, PSG'nin yüksek zararlarına rağmen böyle bir anlaşmayı yapmaması gerektiğinin altı çizildi.

La Liga'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"La Liga, bu tür bir anlaşmanın Avrupa futbolunun ekonomik istikrarına saldırdığını, yüz binlerce işi ve sporun bütünlüğünü sadece Avrupa müsabakalarında değil, aynı zamanda yerel liglerde de riske attığını belirtmek istiyor. PSG gibi bir kulübün, geçtiğimiz sezonlarda 700 milyon Euro'dan fazla zarar etmesi, sadece geçen sezon 220 milyon Euro'dan fazla zarar açıklaması ve kadrosunun bu sezon yaklaşık 650 milyon Euro'ya mâl olması skandaldır. Bu sezon böyle bir anlaşmayı nasıl yapabilir?

LaLiga, Avrupa futbolunun ekonomik ekosistemini ve sürdürülebilirliğini savunmaya devam etmek için UEFA, Fransız idari ve mali makamları ve Avrupa Birliği yetkilileri nezdinde PSG'ye karşı şikayette bulunacak. Geçmişte LaLiga, PSG'nin finansal fair play'e uymadığı için UEFA'ya şikayette bulundu. Bu şikayetler başarılı oldu ve UEFA kulübe yaptırım uygularken, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tuhaf bir kararla yaptırımları geri aldı. La Liga ve birçok Avrupa futbol kurumu, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin UEFA Yürütme Komitesi ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) gibi Avrupa futbol yönetiminin organlarına girdikten sonra ciddi zararlar vereceğini bilerek bu uygulamalardan uzak duracağını ummuştur, ancak bunun tersi gerçekleşmiştir. PSG başkanı, UEFA İcra Komitesi üyesi ve ECA başkanı Al-Khelaifi'nin önderlik ettiği bu tür davranışlar, Avrupa futbolunu Avrupa Süper Ligi ile aynı seviyede tehlikeye atıyor."







