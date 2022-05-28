Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint Germain'de Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Marca'ya açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, bugün Liverpool ve Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde iki takımı da zorlu bir mücadelenin beklediğini ifade etti.

Pochettino, dev finalle ilgili, "Her şey anlık forma bağlı. Real Madrid daha az stresli ve finale hazırlanabilmek için daha sakindi. Zamanı daha iyi yönetebildiler. Liverpool, bir kupa finali oynamak zorunda kaldı. Sonrasında Premier Lig'de yoğun geçen bir son hafta. Her iki takımın da oyunu yönetme ve kontrol edebilme kalitesi var. Ancak benim kalbim Real Madrid'den yana" dedi.

"Psikolojik olarak üstesinden gelemedik"

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le eşleşen Paris Saint Germain, Paris'teki ilk maçta rakibini Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup ederek İspanya'ya avantajlı skorla giden taraf olmuştu.

Santiago Bernabeu'da oynana ikinci maçta ise Real Madrid, 61. dakikada Benzema ile öne geçmiş, 76 ve 78. dakikalarda Fransız golcünün kaydettiği gollerle tur biletini almıştı.

O eşleşmeyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mauricio Pochettino şunları söyledi, "Real Madird'le olan eşleşmede denge vardı. Paris'te bariz bir şekilde üstündük. Domine ettkik ve kazndık. Penaltıyı ve çok sayıda fırsatı değerlendiremedik.

İkinci maçta Santiago Bernabeu'da ilk 60 dakika yine çok iyiydik. Sonrasında bir hakem hatası geldi. Benzema'nın Donnaruma'ya yaptığı fauldü. O golden sonra takım olarak psikolojik olarak durumun üstesinden gelemedik."