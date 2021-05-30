Son dönemde büyük paralar harcayıp dünya futbolunun önemli yıldızlarını kadrosuna katan Fransız devi Paris Saint Germain, Avrupa kupalarında bir türlü istediği şampiyonluğu elde edemiyor. Buna karşılık bu sezon PSG'nin yollarını ayırdığı son iki teknik direktör Avrupa kupalarında zafere ulaşmayı başardı.

Bu sezon İspanyol teknik adam Unai Emery Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi'ni, Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel de Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İki taknik direktör, UEFA Super Kupası'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.

Kupaya uzanamadılar

Neymar ve Mbappe gibi yıldızlara sahip olan Paris Saint Germain ise büyük harcamalar yapmasına rağmen Avrupa'da kupa göremedi. Fransız devi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 mağlup olup şampiyonluğun uzağında kalmıştı.