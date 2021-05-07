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PSG'nin eski kalecisi Revault, hayatını kaybetti

Fransız devi Paris Saint Germain'in eski kalecisi Christophe Revault, hayatını kaybetti. 49 yaşında olan eski kalecinin ölüm nedeni açıklanmadı.

07 Mayıs 2021, Cuma 16:35 Son Güncelleme:
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PSG'nin eski kalecisi Revault, hayatını kaybetti

Fransız futbolu yasta! Fransız devi Paris Saint Germain'in eski kalecisi Christophe Revault, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni açıklanmayan eski kaleci, 49 yaşındaydı.

Olay sonrası resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunan Paris Saint Germain, "Paris Saint-Germain'in eski kalecilerinden Christophe Revault'un öldüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. 

İki yıl PSG'de oynadı

Futbola Le Havre takımıyla adım atan Revault, 1997-1998 yıllarında PSG forması giymişti. 2010 yılında futbola başladığı La Havre'de kariyerini noktalayan 49 yaşındaki eski kaleci, futbolculuk sonrası bu kulüpte antrenörlük, scout ve menajerlik görevlerini üstlenmişti.

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