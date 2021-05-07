Fransız futbolu yasta! Fransız devi Paris Saint Germain'in eski kalecisi Christophe Revault, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni açıklanmayan eski kaleci, 49 yaşındaydı.
Olay sonrası resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunan Paris Saint Germain, "Paris Saint-Germain'in eski kalecilerinden Christophe Revault'un öldüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.
İki yıl PSG'de oynadı
Futbola Le Havre takımıyla adım atan Revault, 1997-1998 yıllarında PSG forması giymişti. 2010 yılında futbola başladığı La Havre'de kariyerini noktalayan 49 yaşındaki eski kaleci, futbolculuk sonrası bu kulüpte antrenörlük, scout ve menajerlik görevlerini üstlenmişti.