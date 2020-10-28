PSG!'nin Başakşehir maçı için İstanbul yolcuğunun çok özel görüntüleri!
Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir'in güçlü rakibi Paris Saint Germain 1 yılın ardından tekrar İstanbul'a geldi. Paris Saint-Germain, 2020-21 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçı için İstanbul'a olan yolculuğunun özel görüntülerini paylaştı. Futbolcuların konsantre hali dikkat çekti.
Fransa devi Paris Saint Germain, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 'la karşılaşmasının ardından 1 sene sonra tekrar İstanbul'a geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir'e konuk olacak Paris Saint Germain'in İstanbul yolculuğundaki görüntüleri dikkat çekti.