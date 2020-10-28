PSG!'nin Başakşehir maçı için İstanbul yolcuğunun çok özel görüntüleri!

Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir'in güçlü rakibi Paris Saint Germain 1 yılın ardından tekrar İstanbul'a geldi. Paris Saint-Germain, 2020-21 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçı için İstanbul'a olan yolculuğunun özel görüntülerini paylaştı. Futbolcuların konsantre hali dikkat çekti.

28 Ekim 2020, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme:
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PSG!'nin Başakşehir maçı için İstanbul yolcuğunun çok özel görüntüleri!

Fransa devi Paris Saint Germain, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 'la karşılaşmasının ardından 1 sene sonra tekrar İstanbul'a geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir'e konuk olacak Paris Saint Germain'in İstanbul yolculuğundaki görüntüleri dikkat çekti.

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