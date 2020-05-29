PSG'nin 20 yaşındaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka adeta ölümden döndü. Polonyalı kaleci ülkesi Polonya'da kullandığı lüks aracı Lamborghini'yle kaza yaptı.

Genç oyuncu kazayı yara almadan atlatırken, sarı Lamborghini ise adeta pert oldu.

Fransa'da liglerin Corona virüs sebebiyle sonlandırılmasının ardından Varşova'ya giden Bulka'nın, lüks arabasıyla hızlı şekilde sürüş yaptığı belirtildi. Kazanın ise genç oyuncunun, önündeki arabayı sollamak isterken, karşı taraftan gelen başka bir arabaya çarpmamak için yoldan çıkmasıyla gerçekleştiği bildirildi.

Huracan Evo Spyder mdeolindeki Lamborghini'nin değeri 300 bin dolar civarında...