Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup ederek final adına dev bir adım attığı maçta Fransız ekibinin Senegalli orta saha oyuncusu Idrissa Gueye, adını turnuva tarihine yazdırdı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'li Alvaro Arbeloa'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.

Idrissa Gueye, 4 Mayıs Salı günü İngiltere'de Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek.





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