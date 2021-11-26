Geçici teknik direktörlük için sezon sonuna kadar Ralf Rangnick ile anlaşan Manchester United'ın sezon sonunda takımın başına PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu getirmek istediği iddia ediliyordu.

Konu ile ilgili AFP'^ye açıklamalarda bulunan PSG sportif direktörü Leonardo, "Dolaşan yanlış bilgiler göz önüne alındığında durumu netleştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Mauricio Pochettino'nun kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor." sözleri ile Arjantinli teknik adam hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Leonardo ayrıca Pochettino'nun takımdan ayrılmasını istemediklerini belirterek, "Pochettino'nun ayrılmasını istemiyoruz. Asla ayrılmak istemedi ve onunla ilgili hiçbir kulüp bizimle iletişime geçmedi." ifadelerinde bulundu.

Kulübün Zinedine Zidane ile görüştüğü iddialarına da değinen Leonardo, "Zinedine Zidane'a bir oyuncu ve teknik direktör olarak yaptıklarından dolayı büyük saygı duyuyoruz, ancak size çok net bir şekilde söyleyebilirim ki onunla hiçbir temas ve görüşme yapılmadı." açıklamaları ile iddiaları reddetti.











