Fransız devi PSG, Ligue 1'de flaş bir transfere imza atmak istiyor. Sözleşmesi biten oyunculara yönelen PSG'nin sportif direktörü Leonardo, Olympique Lyon'dan Memphis Depay ismi üzerinde duruyor.

Parisien'in haberine göre Leonardo, Depay'ı öncelikli isimlerden biri olarak belirlemiş durumda. Lyon ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Depay'ın daha büyük bir kulübe transfer olmak istediği belirtilirken oyuncuyla PSG dışında bu profildeki ekipler Barcelona, Juventus ve Milan da ilgileniyor.