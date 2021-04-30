Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Paris Saint Germain'in Alman yıldızı Julian Draxler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fransa'nın önde gelen yayın organlarında L'Eqipe'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Julian Draxler'e bir yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulundu.





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36 milyon euroya transfer olmuştu

Paris Saint Germain'e 2017 yılında 36 milyon euro bedelle Wolfsburg'tan katılan 27 yaşındaki yıldız, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 21 Ligue 1 maçında 4 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jullian Draxler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.







