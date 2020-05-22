Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu tescil edilen PSG, Inter'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi uygun bir bedelle kadrosunda tutmak istiyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Fransız ekibi, Icardi için kulübü Inter'e yeni bir teklif sundu.

Icardi'nin PSG ile olan kiralık anlaşmasında 70 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Fakat corona virüs salgınının futbol piyasasında yarattığı değişimleri göze alan PSG, oyuncu için İtalyan ekibine bonusları da içeren 50+10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.