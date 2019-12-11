PSG’den Galatasaray’a karşı 1 milyar Euro’luk kadro!

Fransa Ligi’ne ambargo koyduktan sonra gözünü Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa çeviren PSG, A Grubu’na lider bitirmeyi garantilemiş olmasına rağmen, Galatasaray karşısına ideale yakın 11’le çıkmaya hazırlanıyor.

Futbol piyasasının nabzını tutan Transfermarkt verilerine göre, 1 milyon Euro’nun üzerinde kadro değeri bulunan PSG, 122 milyon Euro’luk Galatasaray’a karşı, görkemli bir galibiyet almayı hedefliyor.

Son lig maçının ardından konuşan takımın teknik patronu Thomas Tuchel, kadro bütünlüğünü bozmamak ve istikrarı sağlamak için düzenli olarak as oyuncularla sahaya çıkacağını net şekilde dile getirdi.

Neymar o golü istiyor!

Galatasaray adına bugünkü en önemli sıkıntılardan biri de Neymar gibi görünüyor. Brezilyalı yıldız hem sakatlığı hem de cezalar sebebiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 maçta 44 dakika görev alabildi. Galatasaray karşısında ilk 11’de forma giymesi beklenen Brezilyalı yıldız, bu sezon Avrupa’daki ilk golünü atmayı çok istiyor.

Mbappe ve Icardi de Galatasaray savunmasını bir hayli zorlayabilir.

Açık ara zirvedeler

Fransa’da son 7 sezonun 6’sını şampiyon olarak tamamlayan PSG, bu sezon da açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.

Thomas Tuchel’in öğrencileri, 1 maç eksiğiyle Marsilya’nın 5 puan önünde yer alıyor. Üçüncü sıradaki Lille ise 11 puan geriden geliyor.