Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. İddialara göre Fransız ekip, Mbappe'nin takımdan ayrılması durumunda gelecek sezon için Vinicius Junior'ı renklerine bağlama hedefinde.

Todofichajes'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain gelecek sezon için eğer Mbappe takından ayrılırsa Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'u kadrosuna katmak istiyor.

PSG'nin yıldız ismi Neymar'ın da yakın arkadaşı olan Vinicius Junior, transfer olasılığına sıcak bakıyor.

Ancak Brezilyalı futbolcuyu bırakmak istemeyen Real Madrid, Vinicius Junior'a, maaşını önemli ölçüde artıracak ve 500 Milyon Euro'nun üzerinde serbest kalma maddesinin bulunacağı yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Vinicius Junior, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 17 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.







