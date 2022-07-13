12 yıl sonra döndüğü Manchester United'da bir sezon geçirdikten sonra Kırmızı Şeytanlar'ın, Avrupa bileti alamamasıyla Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Portekizli futbolcunun ailevi sebepleri bahane ederek İngiliz devinin, Tayland ve Avustralya kamp kadrosuna katılmaması da bu iddiaları güçlendirmişti.

ManU Teknik Direktörü Erik Ten Hag her ne kadar "CR7 satılık değil. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" dese de Fransız basınından da flaş bir iddia geldi. Le Parisien, 37 yaşındaki süperstarın menajeri Jorge Mendes'in, oyuncusunu Neymar'lı, Lionel Messi'li, Kylian Mbappe'li PSG'ye önerdiğini yazdı. Haberde, Fransız devinin bu öneriye Ronaldo'yla ilgilenmediklerini belirterek karşılık verdiği kaydedildi.

CR7 geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıktı ve 24 gol, 3 asistle oynadı.







