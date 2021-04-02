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PSG’de Verratti’nin test sonucu pozitif

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de forma giyen İtalyan oyuncu Marco Verratti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

02 Nisan 2021, Cuma 22:43 Son Güncelleme:
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PSG’de Verratti’nin test sonucu pozitif

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG) forma giyen İtalyan oyuncu Marco Verratti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi. Fransa’daki Kovid-19 sağlık protokolleri gereği 10 gün boyunca karantina altında kalacak Verratti, takımının ligde Lille ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında Bayern Münih ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Hafta içi oynanan milli maçlar sırasında sol uyluk bölgesinde ezilme meydana gelen Verratti’nin, bu süreçte tedavisinin tamamlanması planlanıyor.

AA

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