Fransız L'Equipe'in haberine göre Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, önümüzdeki sezon Thomas Tuchel ile çalışmayı düşünmüyor.

Leonardo'nun Tuchel konusunda başından beri şüpheleri olduğu belirtilirken Şampiyonlar Ligi'nde çok ekstra bir başarı gelmemesi durumunda Alman teknik direktör ile yolları ayırmayı planlıyor.

Bu söylentiler öncesinde ise Tuchel'in, Bayern Münih ile uzun süreli bir kontrat adına görüşmeler yaptığı belirtilmişti fakat Bayern, Hansi Flick'in takımın başında kalmasına karar verdi.

Leonardo'nun Tuchel'in yerine son olarak Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri'yi düşündüğü belirtiliyor.

L'Equipe'e göre Tuchel ise Dortmund dönemi sonrası olduğu gibi PSG sonrası da 1 yıl takım çalıştırmaya ara verebilir.