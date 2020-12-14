Fransa Ligue 1'de PSG'nin Lyon ile oynadığı mücadelede, son bölümde Thiago Mendes'in müdahalesi ile yerde kalan ve sahayı sedye ile terk eden Neymar'ın durumu merak ediliyor. Neymar'ın durumuna ilişkin tetkiklerin gün içinde yapılacağı aktarılsa da Le Parisien'e göre ilk kontroller çerçevesinde öncelikle korkulan şekilde bilekte bir kırık olmadığı aktarıldı.

Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın detayları, durumun tam olarak ne olduğu bugün yapılacak kontroller sonucunda belli olacak. Kesin olarak Brezilyalı yıldızın, lig arasına kadar forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Neymar'ın sakatlandığı pozisyonun aktörlerinden Thiago Mendes, Instagram üzerinden bir özür açıklaması yaptı. Thiago Mendes, "Hatalar oluyor. Neymar'dan en içten şekilde özür dilemek adına buradayım" ifadelerini kullandı.



