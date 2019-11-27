UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan Real Madrid ile PSG karşı karşıya geldiler.
Madrid'de oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
L'Équipe'in haberine göre PSG'de oyuna yedek kulübesinde başlayacak Cavani ve Neymar maç öncesi takımla birlikte ısınmaya katılmadılar.
İki oyuncu, saha kenarında durarak sohbet ederlerken ısınmaya katılmadan soyunma odasına gittiler.
PSG'de Carlo Ancelotti döneminden bu yana oyuncuların ısınma zorunluluğu olmadığı, isterlerse ısınmalara katıldıkları belirtildi.
Neymar'ın son dönemde çıkan söylentiler doğrultusunda takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.