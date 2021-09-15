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PSG'de müthiş üçlü sahneye çıkıyor

Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsünün bu akşam Club Brugge karşısında ilk kez aynı anda sahada olması bekleniyor

15 Eylül 2021, Çarşamba 12:17 Son Güncelleme:
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PSG'de müthiş üçlü sahneye çıkıyor

Lionel Messi'yi kadrosuna katarak transfer döneminin en sansasyonel hamlelerinden birini yapan PSG durdurulması güç bir hücum hattı kurmuştu. Fransız devi özellikle Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsüyle rakiplerine gözdağı verse de henüz üç isim aynı anda sahada olamadı.


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Ancak bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge'e konuk olacak olan PSG'nin hücum hattında üç süperstarın da beraber oynaması bekleniyor. Öte yandan grubun diğer maçında da 22.00'de İngiliz devi Manchester City, Alman temsilcisi Leipzig'i konuk edecek. 

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