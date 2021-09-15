Lionel Messi'yi kadrosuna katarak transfer döneminin en sansasyonel hamlelerinden birini yapan PSG durdurulması güç bir hücum hattı kurmuştu. Fransız devi özellikle Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsüyle rakiplerine gözdağı verse de henüz üç isim aynı anda sahada olamadı.









Ancak bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge'e konuk olacak olan PSG'nin hücum hattında üç süperstarın da beraber oynaması bekleniyor. Öte yandan grubun diğer maçında da 22.00'de İngiliz devi Manchester City, Alman temsilcisi Leipzig'i konuk edecek.