PSG taraftarları Lionel Messi transferinin sevincini yaşarken, dün ortaya atılan bir iddia şok etkisi yarattı. Kylian Mbappe’nin Messi ile birlikte oynamak istemediği, yönetime ayrılık talebini ilettiği öne sürüldü. Büyük ses getiren bu iddiaya 22 yaşındaki yıldız sosyal medyadan yanıt verdi. Messi’yle sohbet edip, sarıldığı fotoğrafları, “Paris’e hoş geldin Leo” mesajıyla paylaştı.

Ayrılırsa CR7 gelecek!

PSG ile ilgili bir iddia da İspanya’dan geldi. AS Gazetesi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe’nin takımdan ayrılması halinde, Fransız devinin Cristiano Ronaldo’yu transfer edeceğini yazdı. Böylece yıllardır ezeli rakip olan Messi ile CR7 aynı takımda buluşacak, milyarlarca futbolseverin hayali gerçek olacak.







