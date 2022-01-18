Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin takımdaki geleceği merak ediliyor. Fransız ekibi 23 yaşındaki futbolcuyla kısa süreli sözleşme uzatma görüşmeleri gerçekleştirirken, Real Madrid ise Mbappe'yi transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.

ESPN'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain yönetimi, Kylian Mbappe'yi kulüpteki sözleşmesini uzatmaya ikna edebileceklerinden oldukça emin.

Mbappe'nin mevcut sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ancak Fransız futbolcunun kısa süreli sözleşme uzatmak için kulüple görüştüğü ve son toplantıların olumlu geçtiği belirtiliyor. 23 yaşındaki yıldız isim önceye kıyasla PSG'de bir süre daha forma giyme fikrine her zamankinden daha açık.

Real Madrid hala devrede

PSG tarafında bu gelişmeler yaşanırken, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi Real Madrid, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etme konusunda bir anlaşmaya varabileceğine inanıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Mbappe ara transfer döneminde PSG'den ayrılmayı düşünmezken, Fransız ekibin, Ağustos ayında Real Madrid'den gelen 200 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği belirtiliyor.

Zinedine Zidane faktörü

PSG, Real Madrid'in ilgisine rağmen Mbappe'yi kadrosunda tutabileceğine olan inancını korurken, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sezon sonunda Manchester United'a gitmesi durumunda Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmeyi planlıyor ve bu da Fransız yıldızın takımda kalma süresini uzatabilecek başka bir faktör.

Bu sezon PSG ile 27 maçta forma giyen Mbappe, 19 gol ve 15 asistlik performans göstermiş durumda.



