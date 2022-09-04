Galatasaray 'ın uzun süredir transferini bitirmek için yoğun uğraşlar verdiği Mauro İcardi'de flaş gelişme... Arjantinli yıldız, PSG'nin UEFA'ya verdiği Şampiyonlar Ligi kadro listesinde kendisine yer bulamadı. Fransız ekibinin hocası Christopher Galtier, golcü oyuncunun ismini listeye yazmadı.

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Artık PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Icardi için en uygun seçenek Türkiye olarak gözüküyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresi kapanırken, 29 yaşındaki futbolcu yeniden kendisini kanıtlamak için ülkemize transfer olmaya sıcak bakıyor.

FANATİK detayları duyurmuştu

FANATİK bugün sabah saatlerinde Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferini bitirdiğini duyurmuştu. Mali detayları dahi açıkladığımız haberimizde; Sarı-Kırmızılılar'ın, Fransız ekibine kiralama bedeli ödemeyeceğini, Icardi'nin de 8 milyon Euro'luk dolgun maaşının sadece 3 milyon Euro'sunu karşılaşayacağını açıklamıştık.

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