PSG'de, Mauro Icardi gelişmesi! Galatasaray'ı sevindiren haber...
Cim Bom'un transferi için yoğun mesai harcadığı ve artık salı günü İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Mauro Icardi, PSG'nin, UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı. Fransız devinden ayrılacak olan Arjantinli golcünün kiralanmasına artık kesin gözüyle bakılıyor...
Galatasaray 'ın uzun süredir transferini bitirmek için yoğun uğraşlar verdiği Mauro İcardi'de flaş gelişme... Arjantinli yıldız, PSG'nin UEFA'ya verdiği Şampiyonlar Ligi kadro listesinde kendisine yer bulamadı. Fransız ekibinin hocası Christopher Galtier, golcü oyuncunun ismini listeye yazmadı.
Avrupa'da transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer kapandı
Artık PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Icardi için en uygun seçenek Türkiye olarak gözüküyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresi kapanırken, 29 yaşındaki futbolcu yeniden kendisini kanıtlamak için ülkemize transfer olmaya sıcak bakıyor.
FANATİK detayları duyurmuştu
FANATİK bugün sabah saatlerinde Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferini bitirdiğini duyurmuştu. Mali detayları dahi açıkladığımız haberimizde; Sarı-Kırmızılılar'ın, Fransız ekibine kiralama bedeli ödemeyeceğini, Icardi'nin de 8 milyon Euro'luk dolgun maaşının sadece 3 milyon Euro'sunu karşılaşayacağını açıklamıştık.
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