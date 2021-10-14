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PSG'de Mauricio Pochettino'dan Mbappe açıklaması

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, son sönemde ismi sık sık transfer dedikodularına karışan Mbappe'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2021, Perşembe 11:50 Son Güncelleme:
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PSG'de Mauricio Pochettino'dan Mbappe açıklaması

Real Madrid'in ciddi bir şekilde radarında bulunan Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin PSG'deki son durumu hakkında teknik direktör Mauricio Pochettino her türlü durumun yaşanabileceğini dile getirdi.

Marca'da yer alan habere göre Mbappe'nin durumu hakkında açıklamalarda bulunan Pochettino, durumun hala belirsiz olduğunu belirterek, "Kylian vermesi gereken kararı verecek ve kulüp onu tutmak için mümkün olan her şeyi yapacak. Şu anda net bir durum yok, gelecekte her şey olabilir." ifadelerinde bulundu.


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