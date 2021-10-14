Real Madrid'in ciddi bir şekilde radarında bulunan Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin PSG'deki son durumu hakkında teknik direktör Mauricio Pochettino her türlü durumun yaşanabileceğini dile getirdi.

Marca'da yer alan habere göre Mbappe'nin durumu hakkında açıklamalarda bulunan Pochettino, durumun hala belirsiz olduğunu belirterek, "Kylian vermesi gereken kararı verecek ve kulüp onu tutmak için mümkün olan her şeyi yapacak. Şu anda net bir durum yok, gelecekte her şey olabilir." ifadelerinde bulundu.





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