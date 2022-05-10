Fransız devi Paris Saint-Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Arjantinli teknik adamın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

L'Equipe'de yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Marcelino ile yola devam etmeyi düşünmeyen La Liga ekibi Athletic Bilbao, Mauricio Pochettino'nun durumunu yakından takip ediyor.

İspanyol ekibi, Pochettino'nun PSG'den ayrılması durumunda devreye girebilir. Ancak 50 yaşındaki çalıştırıcı kendisi hakkında çıkan iddialara rağmen daha önce sözleşmesinin son yılını Paris'te tamamlama niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Şampiyonluk yeterli olmadı

Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint Germain'de Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından Pochettino eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

2021 yılında PSG'nin başına geçen Pochettino, Fransız ekibinin başında şu ana kadar 82 maça çıkarken, 2.13 puan ortalaması tutturmayı başardı.



