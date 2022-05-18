Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in İtalyan yıldızı Marco Verratti, takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e olası transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Le Parisien'e konuyşan Veratti, Mbappe'nin takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Hepimiz onun burada kalmasını istiyoruz. İzin günümdeyken Kylian'ın Madrid'de olduğuna dair bir bildirim gördüm, bu haber beni hasta etti. Sonradan bana 'Merak etme, tatildeydim' dese bile, hepimiz öğrenmek için bekliyoruz." sözlerini dile getirdi.

"Ona tavsiye vermedim"

Mbappe'ye tavsiye verip vermediği sorusuna ise Verratti, "Hayır, çünkü ne düşündüğümü biliyor. İyi bir danışman olmazdım, Ben onun iyiliği yerine burada Paris'teki herkesin iyiliğini düşünürdüm." şeklinde cevap verdi.

Adım Adım Real Madrid'e

PSG ile şampiyonluğa ulaşan Kylian Mbappe, ligde bu sezon 34 maçta gösterdiği 25 gol ve 19 asistlik performansa imza atarken geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Mbappe tercihini Real Madrid'den yana kullandı. PSG'nin sözleşme uzatma tekliflerini kabul etmeyen Fransız yıldızın İspanyol devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilirken 25 milyon Euro da maaş alacağı ileri sürüldü.



