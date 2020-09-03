PSG geçtiğimiz günlerde üç oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Ligue 1'in son şampiyonunda da test sonucu pozitifi çıkan oyuncu sayısı arttı. L'Equipe'in haberine göre Neymar, Di Maria ve Parades'in ardından Marquinhos, Keylor Navas ve Mauro Icardi'nin de koronavirüs testleri pozitif çıktı



