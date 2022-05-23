Real Madrid'in transfer teklifini reddederek Paris Saint Germain ile 2025 yılına kadar sözleşmesini uzatan Kylian Mbappe, kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu.

Kararını geçtiğimiz hafta verdiğini belirten Fransız yıldız, "Kararımı geçen hafta verdim ama takım arkadaşlarıma söylemedim. Kulüp duyurmamı istemedi. Bazılarının öğrendiği halde sürpriz olması gerekiyordu. Daha sonra çok saygı duyduğum Florentino Perez'i arayarak kararımı bizzat bildirdim." dedi.

"Üç yıl sonra ne olacak bilmiyorum."

Kararının nedenlerine de değinen yıldız futbolcu Real Madrid'e de teşekkür ederek, "Büyüdüğüm ve yetişdiğim ülkeyi terk etmek için doğru zaman olduğunu düşünmedim. Real Madrid'in beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yaptığı tüm çabayı takdir ediyorum. Sevgileri için minnettarım ve hayal kırıklıklarını anlıyorum. Dediğim gibi, ben bir Fransızım ve bir Fransız olarak burada kalmak istedim. Geçen yıl ayrılmak istediğimi herkes biliyor, bunun en iyi şey olduğuna ikna olmuştum. Ancak şartlar değişti. Yine de kararımdan memnunum. Yakın geleceğe bakıyorum. Üç yıl sonra ne olacak bilmiyorum." sözlerini dile getirdi.

"Kaptan olmama gerek yok"

PSG'de kalması için takım kaptanlığının kendisine teklif edilip edilmediğine yönelik soruya Mbappe, "Takımda Marquinhos kaptan, şu anda önceliğim bu değil. Sahada bir etki yaratmak için kaptan olmama gerek yok." sözleri ile cevap verdi.

"PSG tarihinde büyük bir gün"

İmza törenine katılan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu. Takım tarihi için büyük bir gün olduğunu belirten Al-Khelaifi, "Fransa'daki ve dünyadaki tüm taraftarlarımız için PSG tarihinde büyük bir gün. Üç yıl daha takımda kalacak. Bu seçim çok güçlü bir işaret, dünyanın en iyi oyuncusu bizimle kaldı." ifadelerini kullandı.

La Liga'ya sert yanıt

La Liga'nın hem kendisi hem de PSG hakkında yayınladığı açıklamaya da değinen Nasser Al-Khelaifi, "Belki de La Liga yönetimi, Ligue 1'in onlardan daha güçlü hale geleceğinden endişeleniyordur. La Liga, 3-4 yıl önceki gücünde değil." açıklamasını yaptı.

Luis Campos iddialarına cevap

Luis Campos'un ve sportif direktörlük görevini getirileceğine yönelik iddialara ve transfer söylentilerine de değinen Al-Khelaifi, "Dürüst olmak gerekirse onu tanımıyorum ama evet, gelen yeni oyuncular olabilir." dedi.

Mbappe PSG'den ne kadar kazanacak?

Mbappe'nin PSG'den ne kadar ücret alacağı da büyük tartışma konusu olmuştu. İmza töreninde bu konuya da değinen Nasser Al-Khelaifi, "Para önemli değildi, spor projesiydi ve ona daha fazla ödeme yapabilecek kulüpler bile vardı. Dürüst olmak gerekirse, yalnızca kısa bir süre önce ücretler ve imaj hakları hakkında konuştuk." şeklinde konuştu.



