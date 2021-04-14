MENÜ

PSG'de hedef Rodrigo de Paul

Fransız devi PSG, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Avrupa'nın birçok önemli ekibinin gündeminde yer alan Udinese'nin 10 numarası Rodrigo de Paul'u kadrosuna katmak istiyor.

14 Nisan 2021, Çarşamba 12:01 Son Güncelleme:
- A +
PSG'de hedef Rodrigo de Paul

Fransız devi PSG, önümüzdeki yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sportitalia'nın haberine göre PSG'nin gündemindeki isimlerin başında Udinese'nin yıldızı Rodrigo de Paul geliyor. 

İtalya'da özellikle ismi Inter ile anılan Arjantinli 10 numaranın takımı Udinese ile 2024'e kadar bir sözleşmesi olsa da bu sözleşme kapsamında yaz aylarında bir çıkış hakkı bulunuyor. Bu çıkış hakkının 35 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile sağlanacağı belirtilmekte. 

Serie A'da bu sezon çıktığı 29 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergileyen De Paul ile özellikle Inter'in yanı sıra Atletico Madrid ve Liverpool'un da ilgilendiği aktarılıyor. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...