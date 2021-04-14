Fransız devi PSG, önümüzdeki yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sportitalia'nın haberine göre PSG'nin gündemindeki isimlerin başında Udinese'nin yıldızı Rodrigo de Paul geliyor.

İtalya'da özellikle ismi Inter ile anılan Arjantinli 10 numaranın takımı Udinese ile 2024'e kadar bir sözleşmesi olsa da bu sözleşme kapsamında yaz aylarında bir çıkış hakkı bulunuyor. Bu çıkış hakkının 35 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile sağlanacağı belirtilmekte.

Serie A'da bu sezon çıktığı 29 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergileyen De Paul ile özellikle Inter'in yanı sıra Atletico Madrid ve Liverpool'un da ilgilendiği aktarılıyor.