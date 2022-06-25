Geçtiğimiz yaz sözleşmesinin sona ermesiyle PSG'ye transfer olan Georginio Wijnaldum düzenli forma şansı bulamamasının ardından kulübüyle yolları ayırmayı planlıyor. Fransız devinin Hollandalı orta sahanın Mauricio Pochettino yönetiminde as kadroya fazla dahil olmamasından dolayı oyuncu ile yolları ayırma konusunda olumlu olduğu öğrenildi. Paris Saint Germain tarafı oyuncuyu bonservisiyle takımdan göndermek istese de oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle kiralama formülü daha olası görünüyor.

90min.com’un haberine göre oyuncuya İtalya, Almanya ve İspanya’dan da ilgi olmasına rağmen Wijnaldum’un önceliği Premier Lig olduğu için bu teklifleri ikinci plana attı. Hollandalı oyuncuyla Leicester City, Everton, Wolves ve West Ham United yakından ilgileniyor. Newcastle United ve eski kulübü Liverpool’un da Hollandalı orta sahaya ilgilerinin bulunduğu ancak PSG ile henüz temasa geçmedikleri öğrenildi.