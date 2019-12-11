PSG’de Cavani ile Verratti dönüyor

Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki son maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransız devi PSG’ye konuk olacak.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Uruguaylı golcü Cavani de, geri dönüş için Galatasaray’ı bekliyor. Tecrübeli futbolcu dün takımla çalıştı.

Sakatlığı nedeniyle ligde 3 haftadır forma giyemeyen, dünyanın en iyi orta sahalarından Verratti’nin de son antrenmanda takıma katıldığı öğrenildi.

İki oyuncu da bugün ilerleyen bölümlerde şans bulabilir.

Neymar 11'de

Cezası nedeniyle İstanbul’da forma giyemeyen PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı yüzünden Brugge maçlarında da oynayamamıştı. 15 gün önce Real Madrid’e karşı ikinci yarıda şans bulan Sambacı, bu gece 11’de başlayacak.

PSG’de bu isimler yok

Ev sahibi Paris Saint Germain’de de eksikler var. Bir süredir takımdan uzak olan ön liberolar Gueye ve Herrera’nın yanısıra hafta sonu Montpellier deplasmanında sakatlanan stoper Kimpembe Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.



