Fransa'nın mali açıdan şu anda en kuvvetli takımı konumundaki Paris Saint Germain, Cristiano Ronaldo transferi için kapıyı açtı. Kulübün sportif direktörü Leonardo PSG TV'de yaptığı açıklamada transfer konusuna da değindi ev şu ifadeleri kullandı:

Günümüz futbolunda neyin en olacağı hiç belli olmaz. Bir bakarsınız yarın sabah Cristiano Ronaldo uyanır ve 'Ben Juventus'tan ayrılmak istiyorum' der. Onu kim alabilir? Takım sayısı sınırlı. Biz de varız. Fırsatı değerlendirmek isteriz. Transfer dönemine hazırlanıyoruz. Listelerimiz ve hazırlıklarımız tamam. Ancak beklenmedik şeyler de olabilir. Geçen sene gelirlerimizin yüzde 20'lik kısmını pandemi nedeniyle kaybettik. Bu sene bu rakam şu anda daha da artıyor. Ancak biz zor transferlerin üstesinden gelebilecek bir kulübüz"

Juventus'tan aylık yaklaşık 580 bin euro kazanan Ronaldo'nun Torino ekibiyle olan sözleşmesi 2022'de bitiyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre ise Siyah Beyazlılar Portekizli yıldızın satılmasına da sıcak bakıyor ve teklifleri bekliyor. 35 yaşındaki yıldıza Manchester United2ın da talip olduğu iddia ediliyor.











