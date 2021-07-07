Fransız devi Paris Saint Germain, daha önce anlaşma sağladığı yıldız futbolcu Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibi, 35 yaşındaki İspanyol defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ramos'un yeni takımında 4 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Kulüp televizyonuna giyeceği numarayla ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "4 numara, kariyerimin başından beri bende vardı ve sonra hayatım boyunca bana eşlik etti, beni devam ettirdi, iyi şans ve birçok zafer getirdi. Benim bir parçam. Benim için Paris Saint-Germain gibi harika bir takımda bu numarayı giyebilmek bir ayrıcalık" dedi.

Sergio Ramos geçtiğimiz aylarda 16 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e veda etmişti.







