PSG şampiyonluğunu sağlık çalışanlarına adadı

Fransa'da corona virüsü nedeniyle ligler sona erdirildi ve Ligue 1'in şampiyonu PSG olarak tescil edildi. Paris Saint-Germain kulübünden de anlamlı bir harekete geldi ve 2019-20 sezonu şampiyonluğunu, sağlık çalışanlarına adadı.

Fransız ekibi, duygu yüklü bir video ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.