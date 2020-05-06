PSG şampiyonluğunu sağlık çalışanlarına adadı

Fransa'da corona virüsü nedeniyle ligler sona erdirildi ve Ligue 1'in şampiyonu PSG olarak tescil edildi. Paris Saint-Germain kulübünden de anlamlı bir harekete geldi ve 2019-20 sezonu şampiyonluğunu, sağlık çalışanlarına adadı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 09:09 Son Güncelleme:
- A +
PSG şampiyonluğunu sağlık çalışanlarına adadı

Fransa'da corona virüsü nedeniyle ligler sona erdirildi ve Ligue 1'in şampiyonu PSG olarak tescil edildi. Paris Saint-Germain kulübünden de anlamlı bir harekete geldi ve 2019-20 sezonu şampiyonluğunu, sağlık çalışanlarına adadı. 

Fransız ekibi, duygu yüklü bir video ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...