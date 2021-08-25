Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Sportif Direktörü Leonardo de Araujo, yıldız futbolcuları Kylian Mbappe'nin transferi için İspanyol temsilcisi Real Madrid'in 160 milyon avroluk teklifini reddettiklerini bildirdi.

Araujo, basına yaptığı açıklamada, kulüp olarak Mbappe'nin Haziran 2022'de sona eren sözleşmesini uzatmak istediklerini ve ona 2 teklifte bulunduklarını söyledi.

Real Madrid'in Mbappe için yaptığı 160 milyon avroluk teklife değinen Araujo, İspanya temsilcisinin bu teklifi resmi olarak her şeyi yaptıklarını göstermek ve bir yıl bekledikten sonra bonservis bedeli ödemeden Kylian Mbappe'yi tranfer etmek için yaptıklarını öne sürdü.

Araujo, "Real 2 yıldır böyle davranıyor. Bu doğru değil hatta yasa dışı çünkü oyuncu ile temasa geçtiler. Bu bizim için kabul edilemez. Yapılan doğru değil. Stratejileri sözleşmenin bitimine 1 yıl ve transfer süresinin sona ermesine 7 gün kala teklifte bulunmak yönündedir. Real Madrid tekliflinin reddedilmesini istiyor çünkü Kylian'a her şeyi yaptıklarını göstermek istiyorlar, böylece gelecek sene için onunla pazarlık yapmaya başlamak istiyorlar." şeklinde konuştu.

Real Madrid'in teklifini sözlü olarak reddettiklerini ve bu takımdan yeni teklifin gelmediğini ifade eden Araujo, "Mbappe gitmek istiyorsa onu tutmayacağız ama bizim istediğimiz şartlarda olacak." dedi.

Araujo, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği için Real Madrid'in teklifte bulunduğunu belirterek, "Eğer Kylian gitmek istemediğini söylemek istiyorsa, o zaman gitmez çünkü bizim istediğimiz de bu." ifadesini kullandı.

AA