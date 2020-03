PSG oyuncuları corona virüs arasını böyle değerlendiriyor!

İlk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen ardından etkisini arttırarak tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (COVID-19) spor müsabakalarından kültürel faaliyetlere kadar yaşamın her alanını duraksattı. alınan önlemler kapsamında tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da Ligue 1'in ertelenmesiyle araya giren PSG oyuncuları bu arayı evlerinde kalarak geçiriyor.