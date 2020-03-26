PSG oyuncuları corona virüs arasını böyle değerlendiriyor!
Corona virüs önlemleri kapsamında tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da Ligue 1'in ertelenmesiyle araya giren PSG oyuncuları bu arayı evlerinde kalarak geçiriyor. İşte içlerinde Thiago Silva ve Marquinhos'un olduğu PSG'li oyuncuların corona virüs arası.
İlk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen ardından etkisini arttırarak tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (COVID-19) spor müsabakalarından kültürel faaliyetlere kadar yaşamın her alanını duraksattı. alınan önlemler kapsamında tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da Ligue 1'in ertelenmesiyle araya giren PSG oyuncuları bu arayı evlerinde kalarak geçiriyor.